VIDEO. Mujer destruye puesto de comerciantes venezolanos: video se volvió viral en redes sociales

La vecina del sector fue encarada por transeúntes y testigos que presenciaron los hechos.

Javiera Rivera

Un violento episodio registrado en plena vía pública generó indignación en redes sociales.

Esto, luego de que una mujer chilena fuese grabada destrozando el puesto de comida de una pareja de comerciantes venezolanos.

El video fue difundido por Alexander, vendedor ambulante que se ha hecho conocido en TikTok por transmitir en vivo mientras trabaja.

En el registro, que supera los 19 millones de reproducciones, el comerciante acusa que la mujer lo atacó tras molestarse porque él estaba regalando parte de sus productos.

“Esta es la señora que me agredió, tumbando todas mis cosas”, afirmó el vendedor en la publicación.

En otro clip —que ya acumula casi 2 millones de vistas— se observa la reacción posterior, donde la agresora es encarada por transeúntes y testigos que presenciaron los hechos.

Los comentarios se han dividido: mientras miles expresaron solidaridad con los comerciantes y condenaron la violencia, otros cuestionaron que la pareja venezolana mantenga un puesto informal en la calle.

Revisa el video:

