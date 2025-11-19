El cantante urbano Jere Klein, de 19 años, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizado por microtráfico de drogas, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.

La detención ocurrió ayer en la población Santa Anita, en Lo Prado, cuando la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría fiscalizó un vehículo de alta gama que circulaba a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo a transeúntes y otros conductores.

Este miércoles, a la salida del Centro de Justicia, los medios de comunicación esperaban al cantante urbano quien, como suele suceder, las emprendió contra la prensa en un tono completamente altanero y agresivo.

“Empezó a golpear a los medios de prensa, a camarógrafos que estaban en este lugar, Al abordar el ascensor gritó: ‘¡Váyanse! ¡Hijos de la perra!’“, relató el periodista de CHV, Gino Costa.