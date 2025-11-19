VIDEO. “¡Váyanse, hijos de la pe...!”: la polémica y caótica salida de Jere Klein tras ser formalizado por microtráfico de drogas
El cantante urbano quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser detenido en Lo Prado el pasado martes.
El cantante urbano Jere Klein, de 19 años, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizado por microtráfico de drogas, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.
La detención ocurrió ayer en la población Santa Anita, en Lo Prado, cuando la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría fiscalizó un vehículo de alta gama que circulaba a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo a transeúntes y otros conductores.
Este miércoles, a la salida del Centro de Justicia, los medios de comunicación esperaban al cantante urbano quien, como suele suceder, las emprendió contra la prensa en un tono completamente altanero y agresivo.
“Empezó a golpear a los medios de prensa, a camarógrafos que estaban en este lugar, Al abordar el ascensor gritó: ‘¡Váyanse! ¡Hijos de la perra!’“, relató el periodista de CHV, Gino Costa.
