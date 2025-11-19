;

Agreden a periodista de Tu Día en Meiggs: sujeto le lanzó golpes y lo amenazó con un palo

El notero fue agredido mientras el matinal cubría el retiro de más de 80 toldos azules durante un operativo de Carabineros.

Cristóbal Álvarez

Agreden a periodista de Tu Día en Meiggs: sujeto le lanzó golpes y lo amenazó con un palo

Durante este miércoles, Carabineros ejecutó un nuevo operativo en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde se retiraron más de 80 toldos azules instalados irregularmente por comerciantes ambulantes, lo que no estuvo exento de problemas, ni para los medios de comunicación.

En concreto, el procedimiento se realizó en calle Sazié, tras detectar que un grupo de vendedores había reinstalado estructuras sin autorización.

Revisa también:

ADN

Fue en ese contexto, un grupo de personas levantó barricadas para impedir el tránsito y protestar por el despeje. Sin embargo, los elementos fueron retirados por personal policial.

Horas más tarde, mientras el matinal Tu Día realizaba una cobertura en terreno, el periodista Rodrigo Pérez vivió un tenso momento al ser increpado por un grupo de personas que rechazó la presencia de la televisión en el sector.

El notero fue empujado y golpeado en el micrófono por un hombre que, tras la primera agresión, tomó una escoba en actitud amenazante. Dos mujeres también se acercaron para enfrentarlo, mientras el agresor mantenía el rostro cubierto.

Ante la situación, el periodista decidió retirarse del lugar junto a su equipo, sin que se reportaran nuevos incidentes.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad