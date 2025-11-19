Agreden a periodista de Tu Día en Meiggs: sujeto le lanzó golpes y lo amenazó con un palo

Durante este miércoles, Carabineros ejecutó un nuevo operativo en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde se retiraron más de 80 toldos azules instalados irregularmente por comerciantes ambulantes, lo que no estuvo exento de problemas, ni para los medios de comunicación.

En concreto, el procedimiento se realizó en calle Sazié, tras detectar que un grupo de vendedores había reinstalado estructuras sin autorización.

Fue en ese contexto, un grupo de personas levantó barricadas para impedir el tránsito y protestar por el despeje. Sin embargo, los elementos fueron retirados por personal policial.

Horas más tarde, mientras el matinal Tu Día realizaba una cobertura en terreno, el periodista Rodrigo Pérez vivió un tenso momento al ser increpado por un grupo de personas que rechazó la presencia de la televisión en el sector.

El notero fue empujado y golpeado en el micrófono por un hombre que, tras la primera agresión, tomó una escoba en actitud amenazante. Dos mujeres también se acercaron para enfrentarlo, mientras el agresor mantenía el rostro cubierto.

Ante la situación, el periodista decidió retirarse del lugar junto a su equipo, sin que se reportaran nuevos incidentes.