Fiscalía formalizará por homicidio culposo a tripulantes del Cobra y a Blumar por tragedia de lancha artesanal Bruma

La Fiscalía comunicó avances periciales a las familias y confirmó el inicio del proceso penal, mientras la defensa sostiene que el choque fue un accidente inevitable.

Martín Neut

Nicolás Medina

Caso PAM CObra - Cobra

Caso PAM CObra - Cobra

A casi ocho meses del hundimiento de la lancha artesanal Bruma frente a las costas de Talcahuano —tragedia que dejó siete pescadores fallecidos— la investigación dio este miércoles uno de sus pasos más relevantes.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que el Ministerio Público iniciará formalizaciones tanto contra parte de la tripulación del PAM Cobra como contra la empresa pesquera BLUMAR, involucradas en la colisión registrada el 30 de marzo de 2025.

ADN

Tras reunirse con familiares de las víctimas, Cartagena explicó que: “La intención de la reunión de hoy era darles algunos resultados de pericias bien importantes y, por otro lado, comunicarles nuestra decisión de proceder a formalizar por este delito”.

Agregó que el Ministerio Público imputará a tres de los cuatro tripulantes del Cobra, quienes “serán formalizados como autores de homicidio culposo”, además de atribuir responsabilidad penal a BLUMAR.

ADN

Caso PAM CObra - Cobra

“En ningún caso los tripulantes quisieron esta colisión”

La defensa del Cobra respondió inmediatamente. El abogado de la tripulación, Alejandro Espinoza, recalcó que se trató de un hecho fortuito. “Esto fue un muy lamentable accidente. En ningún caso los tripulantes quisieron que esta colisión ocurriera, y menos, obviamente, la empresa”, afirmó.

También sostuvo que la nave cumplía con toda la normativa: “El PAM Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación operativos, revisiones y certificaciones al día”.

Espinoza insistió en que la formalización no implica culpabilidad: “Esto está recién empezando, y contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia de los tripulantes”.

