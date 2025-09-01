;

Tripulantes del Cobra emiten carta y niegan haber chocado intencionalmente a la Bruma: “Las comunicaciones se efectuaron en lugar y hora distinta”

Los trabajadores del PAM respondieron al hijo de Juan Sanhueza, asegurando que su padre nunca transmitió versiones que involucren intencionalidad en el accidente.

Los tripulantes del barco pesquero Cobra emitieron una carta pública tras la reciente difusión de comunicaciones de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) sobre la desaparición de siete pescadores de la lancha Bruma.

El informe incluye registros de contacto vía VHF (Very High Frequency) entre el capitán del Cobra, identificado como “Roberto”, y el capitán del PAM “Don Tito”, previo al accidente que derivó en el naufragio.

En el escrito, los marinos aseguraron que han actuado “respetuosos de las investigaciones que se realizan con motivo del accidente, y cuidadosos con el dolor de las familias de los colegas fallecidos de la LM Bruma".

Además, descartaron cualquier intención de chocar con la embarcación: “Jamás nuestro colega Juan Sanhueza expresó a ningún colega de la tripulación del Cobra esta versión de los hechos que no se ajusta en nada a lo que aconteció en esos días".

“Se efectuaron en lugar y hora distinta”

Los tripulantes también se refirieron a las frases divulgadas de la noche de los hechos, calificándolas como “filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta ‘secreta’ de la investigación, frases que convenientemente son sacadas de contexto".

Explicaron que expresiones como “’pasar por arriba’ o ‘pisar’ es para llevar el barco sobre la ‘mancha’ y ver de qué pescados se trata y el tamaño del cardumen" y que los horarios de las comunicaciones “permiten concluir que se efectuaron en lugar y hora distinta".

Finalmente, respondieron a las declaraciones del hijo de Juan Sanhueza, quien señaló que su padre “quería decir la verdad”.

“Entendemos su dolor, pero eso no le da derecho a instalar, como verdades, interpretaciones que no se ajustan a lo ocurrido y que buscan manchar injustamente nuestro nombre y el de nuestras familias", exponen.

