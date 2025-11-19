;

“Para que nunca más ocurra”: chileno adoptado ilegalmente en dictadura votó por primera vez en el país

Emocionado, Tyler Graf regresó al país para ejercer su derecho en medio de avances judiciales que buscan esclarecer miles de sustracciones ocurridas en dictadura.

Martín Neut

Votación - Personas adoptadas ilegalmente

Tyler Graf, chileno-estadounidense adoptado ilegalmente durante la dictadura, votó por primera vez en Chile este domingo 16 de noviembre, marcando un hito personal y también para cientos de víctimas de adopciones irregulares.

Graf, arrebatado de su madre hace 38 años y criado en Estados Unidos tras ser inscrito como fallecido, regresó para ejercer su derecho en la Escuela Miguel de Cervantes, en Santiago.

Hoy se hará historia”, expresó emocionado. El fundador de Connecting Roots —organización que busca reunir a familias separadas por estas adopciones— afirmó: “Para que nunca más en Chile el Estado ampare el robo de recién nacidos”.

Graf resaltó que se considera “la primera víctima de adopción forzada que regresa a Chile a ejercer este derecho”, esperando que su caso “abra el camino para muchos más”.

La justicia avanza

Su historia resurge mientras la justicia avanza. En 2025, el ministro en visita Alejandro Aguilar dictó el primer procesamiento por la sustracción sistemática de menores ocurrida entre los años setenta y noventa y pidió la extradición de la exjueza Ivonne Gutiérrez desde Israel.

También ordenó prisión preventiva para cuatro imputados, acusados de integrar una red que operó en San Fernando desde 1982, donde bebés eran entregados a matrimonios extranjeros a cambio de cerca de 50 mil dólares de la época.

Según el fallo, abogados, sacerdotes, funcionarios de salud, una jueza y miembros de organizaciones sociales buscaban madres vulnerables, incluso “madres niñas”, a quienes les quitaban a sus hijos bajo la excusa de “protección temporal”.

