A 5 meses de la tragedia: tripulantes del Cobra acusan filtraciones y familias de la Bruma denuncian manipulación de pruebas

A más de 150 días del accidente, crecen las tensiones entre marinos industriales y deudos, en medio de denuncias de irregularidades.

Martín Neut

Nicolás Medina

5 meses de la tragedia del Bruma

La investigación por el accidente de la lancha artesanal Bruma sigue marcada por tensiones y desconfianzas a cinco meses de la tragedia ocurrida frente a las costas de Talcahuano, en la región del Biobío.

En las últimas horas, los tripulantes del buque industrial Cobra —de la empresa Blumar y sindicado como el presunto responsable de la colisión— difundieron una carta a la prensa donde acusaron “filtraciones inescrupulosas” en la indagatoria de la Gobernación Marítima.

Aseguraron que expresiones como “pasar por arriba” o “pisar” fueron sacadas de contexto y corresponden a una jerga pesquera, descartando que se relacionen con un choque contra la Bruma.

El ingeniero naval Armando Sartori recalcó que existen responsabilidades que no pueden eludirse en el mar.

“Hay reglas de navegación, ese es el tema. Todos los buques tienen que tener luces, radar, y lo tiene que haber detectado de todas maneras. Evidentemente es un agravante: tal como en un choque de auto, la persona que provoca el accidente tiene obligación de atender a los heridos, sobre todo si hay muertos”, sostuvo Sartori.

“No hay plata para pagar esto”

En paralelo, las familias de los tripulantes fallecidos insisten en que hay manipulación de registros y falta de transparencia en el proceso.

Claudia Urrutia, presidenta de los Bacaladeros del Maule y vocera de las familias, señaló: “Ese sentir de vaca sagrada, de que son omnipotentes por andar en un barco más grande (…) la Armada no lleva el registro del canal 16, que es el de emergencia. Plata no quiere esta familia, no hay plata para pagar esto”.

Mientras la investigación avanza bajo sospechas de pactos de silencio y acusaciones cruzadas, lo único claro es que la herida sigue abierta y la demanda por justicia persiste.

