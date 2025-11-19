;

El insólito castigo del Tribunal de Disciplina a Deportes Copiapó por los graves incidentes ante la U. de Concepción

El cuadro nortino recibió una sanción mínima pese a los violentos hechos ocurridos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla en la última fecha de la Primera B.

Bastián Lizama

Captura | Agencia Uno

Captura | Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este miércoles el castigo contra Deportes Copiapó por los graves incidentes ocurridos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla durante la derrota 3-0 ante Universidad de Concepción por la última fecha de la Primera B 2025.

Luego del tercer gol anotado por el cuadro penquista, obra de Ignacio Herrera en el minuto 88, se desató una fuerte pelea en el sector de la banca visitante entre jugadores, cuerpos técnicos de ambos equipos e incluso hinchas locales que saltaron a la cancha.

Posteriormente, se conoció que Jairo Coronel, volante del elenco nortino, fue detenido por Carabineros por agredir con golpes de puño a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de la UdeC.

El funcionario quedó con heridas evidentes en su rostro, por lo que constató lesiones y realizó una denuncia formal contra el mediocampista uruguayo, que terminaría siendo formalizado por la Fiscalía Local de Copiapó.

A pesar de la gravedad de los incidentes, el Tribunal de Disciplina decidió aplicarle una insólita sanción a Deportes Copiapó, pues deberá jugar apenas un partido oficial en que le corresponda actuar en calidad de local a puertas cerradas.

“La referida sanción deberá ser cumplida en el más próximo partido del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025, o en el que le corresponda intervenir en los Campeonatos correspondientes al año 2026, si la sanción no se alcanzase a cumplir en el primero de los nombrados, cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programe el partido", reza el fallo del ente disciplinario de la ANFP.

