;

Jugador de Deportes Copiapó es formalizado por agresión en duelo ante la UdeC: quedó con medidas cautelares

El volante uruguayo, Jairo Coronel, fue detenido por agredir a Ernesto Llorca, integrante del cuerpo médico de la Universidad de Concepción.

Bastián Lizama

Captura @SabesDeportes

Captura @SabesDeportes

La Fiscalía Local de Copiapó formalizó este domingo al jugador de Deportes Copiapó, Jairo Coronel, quien fue detenido ayer tras los incidentes ocurridos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, luego de caída del equipo nortino por 3-0 ante Universidad de Concepción en la última fecha de la Primera B.

Luego del tercer gol del cuadro visitante, se desató una fuerte pelea entre los jugadores de ambos planteles, donde Coronel fue uno de los más descontrolados y terminó siendo detenido por Carabineros por agredir a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de la U. de Conce.

Revisa también:

ADN

En la audiencia, asumida por el fiscal adjunto de la ciudad, Luis Miranda Flores, la Fiscalía formuló cargos contra el volante uruguayo como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.

Además, durante la sesión se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

“Finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo, el jugador recuperó su libertad”, detalló Miranda.

Por su parte, el jefe de la Bicrim Copiapó de la PDI, subprefecto Luis Millapán, indicó que detectives de la Brigada de Investigación Criminal realizaron una serie de diligencias investigativas, en coordinación con la Fiscalía, por el delito de lesiones leves.

“Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, apuntó Millapán.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad