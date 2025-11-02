Jugador de Deportes Copiapó es formalizado por agresión en duelo ante la UdeC: quedó con medidas cautelares

La Fiscalía Local de Copiapó formalizó este domingo al jugador de Deportes Copiapó, Jairo Coronel, quien fue detenido ayer tras los incidentes ocurridos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, luego de caída del equipo nortino por 3-0 ante Universidad de Concepción en la última fecha de la Primera B.

Luego del tercer gol del cuadro visitante, se desató una fuerte pelea entre los jugadores de ambos planteles, donde Coronel fue uno de los más descontrolados y terminó siendo detenido por Carabineros por agredir a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de la U. de Conce.

En la audiencia, asumida por el fiscal adjunto de la ciudad, Luis Miranda Flores, la Fiscalía formuló cargos contra el volante uruguayo como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.

Además, durante la sesión se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

“Finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo, el jugador recuperó su libertad”, detalló Miranda.

Por su parte, el jefe de la Bicrim Copiapó de la PDI, subprefecto Luis Millapán, indicó que detectives de la Brigada de Investigación Criminal realizaron una serie de diligencias investigativas, en coordinación con la Fiscalía, por el delito de lesiones leves.

“Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, apuntó Millapán.