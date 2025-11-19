;

Deportes Limache apela a las lecciones de su derrota con la U para afrontar la “final” ante Unión Española

Alfonso Parot apuntó a sacar lecciones y mantener el nivel de la caída en Santa Laura de cara al decisivo encuentro del viernes.

Carlos Madariaga

Este viernes, el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota albergará un choque fundamental en la batalla por evitar el descenso en el Campeonato Nacional 2025.

Todo considerando que Deportes Limache, antepenúltimo en la tabla, recibirá a Unión Española, penúltimo del torneo, separados por apenas un punto a tres fechas del final.

“Sabemos que es un partido crucial para lo que estamos trabajamos. Tiene mucha importancia, es un rival directo a falta de tres fechas. Hay que enfrentarlo con seriedad, dando hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos”, recalcó el defensa del cuadro “cervecero”, Alfonso Parot, mostrando su respeto por los hispanos.

“Son un equipo con grandes jugadores, hay que trabajar en equipo para obtener la victoria”, recalcó el exlateral de la UC, que apuntó a sacar lecciones de la caída contra la U de Chile, apuntando a repetir el nivel de juego que los llevó a estar en ventaja de 2-0 en Santa Laura, aunque luego perdieron 4-3.

“Esta semana nos sirvió para recuperar soldados y levantar el ánimo. En el primer tiempo con la U jugamos muy bien. Se perdió, pero hay derrotas y derrotas. No te vas contento, pero sí tranquilo porque hiciste bien las cosas. Esperamos plasmar eso en todos los partidos que nos quedan. Si mostramos ese nivel de juego, se van a dar más resultados positivos que negativos”, concluyó Alfonso Parot a dos días de la “final” ante Unión Española, duelo que será transmisión de ADN Deportes.

