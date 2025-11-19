;

Chile escala en el ranking FIFA: esta es la nueva posición de La Roja tras los triunfos ante Rusia y Perú

La selección chilena tuvo un importante ascenso en el escalafón luego de la última ventana de amistosos del 2025.

Bastián Lizama

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

Este miércoles 19 de noviembre, se publicó la actualización del ranking FIFA, donde la selección chilena tuvo importante ascenso en el escalafón mundial tras la última ventana de amistosos en la que venció a Rusia y Perú.

En concreto, La Roja subió tres lugares y ahora aparece en la ubicación 53°, siendo superada por Perú (52°), que descendió tres puestos, y seguida de cerca por Mali (54°) por una estrecha diferencia de puntaje.

De todas formas, Chile se mantuvo como la segunda peor selección de la Conmebol, solamente superando a Bolivia (76°), que se prepara para disputar el repechaje del Mundial 2026.

A nivel global, España sigue ocupando el primer lugar del ranking FIFA. Más atrás, aparecen Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°) y Brasil (5°), que logró escalar dos posiciones.

El top 10 lo completan Portugal (6º), Países Bajos (7º), Bélgica (8º), Alemania (9º) y Croacia (10°). La parte negativa fue para Italia, que salió del selecto grupo de los diez primeros y ahora se ubica duodécima (12°).

Revisa la actualización del Ranking FIFA

  1. España - 1877.18
  2. Argentina - 1873.33
  3. Francia - 1870
  4. Inglaterra - 1834.12
  5. Brasil - 1760.46
  6. Portugal - 1760.38
  7. Países Bajos - 1756.27
  8. Bélgica - 1730.71
  9. Alemania - 1724.15
  10. Croacia - 1716.88

Selecciones de Conmebol

  • 13. Colombia - 1701.3
  • 15. Uruguay - 1672.62
  • 23. Ecuador - 1591.73
  • 39. Paraguay - 1501.5
  • 48. Venezuela - 1465.22
  • 52. Perú - 1459.57
  • 53. Chile - 1457.84
  • 76. Bolivia - 1329.56

