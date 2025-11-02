La definición de la Primera B 2025, donde Universidad de Concepción goleó por 3-0 en su visita a Deportes Copiapó para quedarse con el título y el ascenso a Primera División, terminó en escándalo.

Luego del 3-0 anotado vía penal por Ignacio Herrera en el minuto 88, se desató una fuerte pelea en el sector de la banca del equipo penquista, protagonizada por jugadores de ambos planteles e incluso hinchas locales que saltaron a la cancha.

Producto de estos graves incidentes, el árbitro Juan Lara decidió suspender el partido y, tras varios minutos de incertidumbre, oficializó la victoria del “Campanil”, que terminó festejando su regreso a la categoría de honor del fútbol chileno.

Sin embargo, con el paso de las horas se han conocido nuevos antecedentes sobre la gresca ocurrida en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Según informó el medio Sabes Deportes, el jugador de Copiapó, Jairo Coronel, fue detenido por agredir a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de la U. de Conce.

Lorca debió ser trasladado para constatar lesiones y las imágenes compartidas por el periodista Nicolás Medina evidenciaron cómo quedó su rostro luego de la trifulca con el volante del “León de Atacama”.

El caso ahora será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Lo cierto es que son varios los castigos que arriesga Deportes Copiapó de cara a la Liguilla de la Primera B, donde peleará por el segundo ascenso con otros seis clubes.

Completamente descontrolado:



Así estaba Jairo Coronel en la cancha al final del partido, justamente tras agredir a Ernesto Llorca



En el video se aprecia como, además, un hincha ingresó a la cancha e intentó golpear a Jeison Fuentealba. pic.twitter.com/42bJTp9NzO — Carlos Campos (@carlosicampos) November 2, 2025