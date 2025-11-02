;

VIDEO. Captan violenta reacción de jugador de Copiapó en final de la Primera B: terminó detenido y miembro de la UdeC con el ojo morado

El volante del cuadro nortino, Jairo Coronel, fue detenido por agredir a Ernesto Llorca, integrante del cuerpo médico de Universidad de Concepción.

Bastián Lizama

Captura

Captura

La definición de la Primera B 2025, donde Universidad de Concepción goleó por 3-0 en su visita a Deportes Copiapó para quedarse con el título y el ascenso a Primera División, terminó en escándalo.

Luego del 3-0 anotado vía penal por Ignacio Herrera en el minuto 88, se desató una fuerte pelea en el sector de la banca del equipo penquista, protagonizada por jugadores de ambos planteles e incluso hinchas locales que saltaron a la cancha.

Revisa también:

ADN

Producto de estos graves incidentes, el árbitro Juan Lara decidió suspender el partido y, tras varios minutos de incertidumbre, oficializó la victoria del “Campanil”, que terminó festejando su regreso a la categoría de honor del fútbol chileno.

Sin embargo, con el paso de las horas se han conocido nuevos antecedentes sobre la gresca ocurrida en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Según informó el medio Sabes Deportes, el jugador de Copiapó, Jairo Coronel, fue detenido por agredir a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de la U. de Conce.

Lorca debió ser trasladado para constatar lesiones y las imágenes compartidas por el periodista Nicolás Medina evidenciaron cómo quedó su rostro luego de la trifulca con el volante del “León de Atacama”.

El caso ahora será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Lo cierto es que son varios los castigos que arriesga Deportes Copiapó de cara a la Liguilla de la Primera B, donde peleará por el segundo ascenso con otros seis clubes.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad