Alcaldesa confirma término de la búsqueda en Torres del Paine tras ubicar a los extraviados: ahora se preparan para trasladar los cuerpos

La edil explicó que los visitantes localizados permanecen en refugios. Ahora las labores se enfocarán en el retiro de las víctimas, condicionado al complejo clima en la zona.

Martín Neut

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, confirmó este martes que el operativo de búsqueda iniciado tras la tragedia en el parque llegó oficialmente a su fin.

La autoridad detalló a CHV que las cuatro personas que permanecían extraviadas ya fueron ubicadas, empadronadas y se encuentran resguardadas en refugios del sector.

“Ya terminó la búsqueda, eso se puso término”, explicó la edil, señalando que el balance definitivo mantiene en cinco los turistas fallecidos —dos mexicanos, dos alemanes y un británico—, información ratificada tras el COGRID regional.

Cárdenas indicó que el siguiente paso será el traslado de los cuerpos, programado para este miércoles, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. “Ahora estamos abocados al traslado de los cuerpos (…) Hay que recordar que las condiciones climáticas no son muy positivas y dificultan los trabajos”, sostuvo.

Según la alcaldesa, durante la mañana aún restaban tres personas por ser ubicadas, pero hacia las 16:00 horas se confirmó su presencia en refugios, lo que permitió cerrar el operativo de rastreo y concentrar los esfuerzos en las labores posteriores a la emergencia.

