;

VIDEO. Confirman cinco fallecidos en tragedia registrada en Torres del Paine: todos turistas extranjeros

Operativos continúan en el circuito de La O, donde personal especializado refuerza labores para ubicar a quienes aún no han sido encontrados dentro del área afectada.

Martín Neut

Cristián Tejo

Confirman cinco fallecidos en tragedia registrada en Torres del Paine

Confirman cinco fallecidos en tragedia registrada en Torres del Paine

01:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La cifra de víctimas por la tragedia registrada en el Parque Nacional Torres del Paine volvió a aumentar durante esta jornada.

El delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pipcevic, confirmó que cinco turistas fallecieron, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y un británico.

La autoridad explicó que el balance se elaboró con los antecedentes proporcionados por CONAF.

“La información que nos entrega CONAF es que se encuentran estas cinco personas fallecidas y todo el resto estaría empadronado”, señaló Ruiz Pipcevic, destacando que el registro considera a quienes ingresaron al macizo en los últimos días.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen activo un amplio operativo de búsqueda, con refuerzos concentrados en el circuito de La O, sector donde aún no se logra ubicar a todas las personas que podrían encontrarse en la zona afectada.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad