La cifra de víctimas por la tragedia registrada en el Parque Nacional Torres del Paine volvió a aumentar durante esta jornada.

El delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pipcevic, confirmó que cinco turistas fallecieron, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y un británico.

La autoridad explicó que el balance se elaboró con los antecedentes proporcionados por CONAF.

“La información que nos entrega CONAF es que se encuentran estas cinco personas fallecidas y todo el resto estaría empadronado”, señaló Ruiz Pipcevic, destacando que el registro considera a quienes ingresaron al macizo en los últimos días.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen activo un amplio operativo de búsqueda, con refuerzos concentrados en el circuito de La O, sector donde aún no se logra ubicar a todas las personas que podrían encontrarse en la zona afectada.