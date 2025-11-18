Mundo ConVzla denunció un intento de atentado contra Alexander Maita, director del Comando ConVzla en Chile.

Según la organización, el dirigente fue interceptado cuando llegaba a su residencia en Santiago por cuatro sujetos en un vehículo, dos de los cuales “exhibieron abiertamente un arma de fuego”.

El episodio quedó registrado en varias cámaras de seguridad del sector, donde se observa la llegada del automóvil, el descenso de los individuos armados y la maniobra con la que Maita logra acelerar y escapar. El dirigente resultó ileso y ya presentó la denuncia ante las autoridades.

“Su vida ha puesta en riesgo”

El comunicado afirma que no se trató de un delito común y que “la vida de un dirigente político venezolano ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”.

Como contexto, la organización recordó el asesinato del exteniente coronel Ronald Ojeda, que incrementó la preocupación entre los exiliados venezolanos en Chile.

Mundo ConVzla pidió una investigación “inmediata y sin dilaciones” y reafirmó su apoyo a Maita, sosteniendo que “estos actos cobardes solo reafirman que la causa venezolana es global”.