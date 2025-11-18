;

Kast acepta invitación de Parisi para “ganarse los votos” y remarca diferencia con Jara: “Ella estuvo todo el dia en los matinales y yo en la calle”

El abanderado republicano defendió su despliegue territorial y destacó que su jornada se centró en reunirse con afectados en el sur mientras avanzaba su campaña.

Martín Neut

Kast acepta invitación de Parisi para "ganarse los votos" y remarca diferencia con Jara

FOTO: Miguel Ángel Bustos

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió al emplazamiento realizado por Franco Parisi para que los aspirantes a La Moneda “salgan a la calle” a buscar votos.

En su intervención aprovechó de marcar diferencias con su contendora oficialista, Jeannette Jara.

Desde Valdivia, Kast afirmó que asumió el desafío planteado por el excandidato del PDG. “He aceptado la invitación de Franco Parisi: salir a la calle, de conquistar los votos”, señaló, destacando que su campaña ya se desarrolla de esa manera. “Desde el primer día he estado acá”, añadió.

El exdiputado también apuntó a la presencia mediática de Jara durante esta semana. “La candidata Jara todo el día de ayer estuvo en los matinales y yo estuve con las víctimas de La Araucanía”, afirmó, contrastando el despliegue territorial de su equipo con la estrategia comunicacional de la abanderada oficialista.

