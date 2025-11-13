;

Luis Cordero acusa a Johannes Kaiser de “instalar mentiras en la sociedad chilena” por dichos sobre detenidos desaparecidos

El ministro de Seguridad Pública advirtió que el planteamiento del candidato busca alterar la memoria reciente con fines políticos.

Martín Neut

Luis Cordero - Johannes Kaiser

Luis Cordero - Johannes Kaiser / CBA

El cierre de campaña del candidato libertario Johannes Kaiser volvió a encender la polémica en torno a los derechos humanos, luego de que anunciara que, si llega a La Moneda, su eventual gobierno “identificará restos de detenidos desaparecidos”.

La afirmación generó una inmediata respuesta desde el Ejecutivo, que acusó al aspirante presidencial de manipular información institucional y tergiversar la historia reciente.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó duramente las declaraciones del candidato, señalando que “la utilización maliciosa que ha hecho de la información del Servicio Médico Legal es una muestra evidente de instalar mentiras en la sociedad chilena”.

“Una manifiesta manipulación”

Según La Tercera, Cordero sostuvo además que detrás del discurso de Kaiser existe “una manifiesta manipulación” y un intento de “reorganizar la lectura de la historia desde 1990 con un propósito político claro”.

En esa línea, advirtió que el planteamiento busca “instalar, a través de la duda, una idea de potencial protección” hacia quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El secretario de Estado recordó que esos abusos fueron cometidos “de modo sistemático y permanente”, y cuestionó que “quien promovió o justifica un golpe de Estado (…) mal puede reivindicar la protección de los derechos humanos”.

