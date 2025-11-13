;

Delegación Presidencial rechaza cierre de campaña de Parisi en Puente Alto por show que “no se ajusta a la ley”

La entidad explicó que el evento incluía exhibición de autos tuning, maniobras tipo drift y uso de terrenos no fiscales sin permisos ni seguros requeridos.

Martín Neut

Franco Parisi

Franco Parisi / Sebastian Beltran Gaete

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, acusó que la Delegación Presidencial Metropolitana (DPM) le negó la autorización para realizar su cierre de campaña en Puente Alto, afirmando que “esto no es democracia”.

Sin embargo, el organismo respondió asegurando que la solicitud “no se ajusta a la ley” y que el evento propuesto por el comando del aspirante incluía actividades que no contaban con permisos municipales ni medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con la DPM, la negativa se debió principalmente a que el plan presentado por Parisi contemplaba una exhibición de autos tuning y maniobras tipo drift, junto a la instalación de foodtrucks, un escenario musical y la asistencia de hasta 2.000 personas.

Rechazo de la DP

La Delegación precisó que la Municipalidad de Puente Alto no autorizó la actividad, argumentando que la comuna “no cuenta con calles aptas para la exposición de vehículos de competencia haciendo drifting”.

Lo que solicitó el candidato no se ajusta a la ley, por tanto no es posible darle conformidad”, señalaron desde la Delegación, enfatizando que “hemos coordinado y autorizado los cierres de campaña del resto de candidaturas presidenciales sin inconveniente alguno”.

El organismo agregó que el comando de Parisi no presentó seguro contra accidentes personales ni el desistimiento formal comprometido tras no poder usar los espacios solicitados. Con todo, la Delegación concluyó que, bajo esas condiciones, “no fue posible aprobar la actividad”.

