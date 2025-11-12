Durante el cierre de campaña del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, un grupo de simpatizantes entonó la llamada “estrofa prohibida” del himno nacional.

La anterior fue excluida de los actos oficiales tras el retorno a la democracia por su vinculación simbólica con la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La escena ocurrió este miércoles en el acto de clausura del candidato, donde los asistentes corearon el verso “Vuestros nombres, valientes soldados / que habéis sido de Chile el sostén”, parte de la tercera estrofa del himno patrio.

Desde 1990, este fragmento no forma parte de las ceremonias institucionales ni escolares, debido a su reapropiación durante el régimen militar.