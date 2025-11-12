;

VIDEO. Adherentes de Johannes Kaiser entonan “estrofa prohibida” del himno nacional en su cierre de campaña

Durante el acto final, los asistentes cantaron la parte eliminada de ceremonias oficiales por su vínculo con la dictadura militar.

Martín Neut

Cierre de campaña del candidato presidencial Johannes Kaiser

Cierre de campaña del candidato presidencial Johannes Kaiser / Hans Scott

Durante el cierre de campaña del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, un grupo de simpatizantes entonó la llamada “estrofa prohibida” del himno nacional.

La anterior fue excluida de los actos oficiales tras el retorno a la democracia por su vinculación simbólica con la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La escena ocurrió este miércoles en el acto de clausura del candidato, donde los asistentes corearon el verso “Vuestros nombres, valientes soldados / que habéis sido de Chile el sostén”, parte de la tercera estrofa del himno patrio.

Desde 1990, este fragmento no forma parte de las ceremonias institucionales ni escolares, debido a su reapropiación durante el régimen militar.

