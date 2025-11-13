;

Estaba con licencia y debía volver a trabajar: revelan detalles del ataque en la Corte de Arica que terminó con una persona muerta

El fiscal Mario Carrera confirmó que el agresor era funcionario judicial y apuñaló al administrador Raúl Marchant antes de ser abatido por personal policial.

Martín Neut

Poder Judicial - Captura

Poder Judicial - Captura

Un violento ataque conmocionó este jueves a la Corte de Apelaciones de Arica, luego de que un funcionario judicial —que se encontraba con licencia psiquiátrica— apuñalara al administrador del tribunal, Raúl Marchant, dejándolo en estado grave.

El agresor fue abatido por personal policial tras intentar atacar a otros trabajadores del recinto. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó que el atacante era funcionario del Poder Judicial y que ese mismo día debía reincorporarse a sus labores.

Revisa también:

ADN

“El sujeto llegó hasta las dependencias para discutir con el administrador y, en ese contexto, lo apuñaló con un cuchillo que aparentemente tomó desde la cocina del edificio”, explicó el persecutor.

Carrera agregó que, tras herir a Marchant, el hombre “intentó hacer lo mismo con otros trabajadores que trataron de detenerlo” y luego se refugió en el segundo piso, donde fue interceptado por gendarmes y carabineros, quienes “lo abatieron con disparos”.

La Fiscalía ECOH, junto con la Policía de Investigaciones, realiza las diligencias para establecer con precisión las circunstancias del ataque y el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad