Estaba con licencia y debía volver a trabajar: revelan detalles del ataque en la Corte de Arica que terminó con una persona muerta

Un violento ataque conmocionó este jueves a la Corte de Apelaciones de Arica, luego de que un funcionario judicial —que se encontraba con licencia psiquiátrica— apuñalara al administrador del tribunal, Raúl Marchant, dejándolo en estado grave.

El agresor fue abatido por personal policial tras intentar atacar a otros trabajadores del recinto. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó que el atacante era funcionario del Poder Judicial y que ese mismo día debía reincorporarse a sus labores.

“El sujeto llegó hasta las dependencias para discutir con el administrador y, en ese contexto, lo apuñaló con un cuchillo que aparentemente tomó desde la cocina del edificio”, explicó el persecutor.

Carrera agregó que, tras herir a Marchant, el hombre “intentó hacer lo mismo con otros trabajadores que trataron de detenerlo” y luego se refugió en el segundo piso, donde fue interceptado por gendarmes y carabineros, quienes “lo abatieron con disparos”.

La Fiscalía ECOH, junto con la Policía de Investigaciones, realiza las diligencias para establecer con precisión las circunstancias del ataque y el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad.