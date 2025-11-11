;

Ministro Cordero descarta toque de queda en La Araucanía tras nuevos ataques incendiarios

El ministro de Seguridad Pública viajó a la región para coordinar acciones con las fuerzas de orden y defensa, y firmó que los actuales despliegues policiales y militares “están produciendo efectos”.

Ministro Cordero descarta toque de queda en La Araucanía tras nuevos ataques incendiarios

Durante este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitó la región de La Araucanía tras los últimos ataques incendiarios registrados en la zona.

En el lugar, encabezó una reunión con mandos de la PDI, Carabineros, Gendarmería, el Estado Mayor Conjunto y la Jefatura de la Defensa Nacional, con el objetivo de evaluar nuevas medidas de seguridad.

Al término del encuentro, Cordero confirmó que “se han tomado algunas definiciones desde el punto de vista operativo estratégico que había estado trabajando el jefe de la Defensa Nacional (en la zona), el general Alejandro Moreno, conjuntamente con ambas policías”.

Consultado por la posibilidad de decretar un toque de queda, el ministro descartó esa opción y explicó que “hasta ahora, los antecedentes que nos han sido reportados por el jefe de la Defensa es que ese tipo de medidas no son necesarias, y que los despliegues militares y policiales son los que están produciendo efectos”.

Finalmente, la autoridad detalló que desde 2022 “prácticamente cerca de 400 personas han estado detenidas de cada una de estas organizaciones; más de 614 imputados, y el Estado de Chile va a sostener y va a seguir sosteniendo las acciones en contra de esos grupos.

