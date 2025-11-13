;

VIDEO. Los Tenores conversan con el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también supieron de los trabajos de la selección chilena en Rusia, los nuevos problemas de la ANFP y más del mundo del deporte.

Carlos Madariaga

Los Tenores conversan con el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz

Los Tenores conversan con el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 13 de noviembre, nuestros panelistas conversaron con el nuevo director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz.

Francisco Mouat, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas abordaron con el DT albo algunas de las contingencias del “Cacique”, como la situación del capitán, Esteban Pavez.

Además, contactaron con nuestro enviado especial a Sochi, David Oyarzún, para saber de la preparación de La Roja para jugar ante Rusia y también comentaron la situación de la ANFP y sus problemas para financiar el Fútbol Joven en 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 12 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron de novedades de la U de Chile ya proyectando el mercado de fichajes.

