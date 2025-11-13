;

Fernando Ortiz responde a los polémicos dichos de Pavez sobre la UC y aclara por qué el volante no es titular en Colo Colo

El entrenador también abordó su futuro en el “Cacique” y su relación con Arturo Vidal.

Daniel Ramírez

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, conversó con Los Tenores de ADN y abordó la polémica que involucra a Esteban Pavez, luego de que el volante afirmara que Universidad Católica es la mejor institución de Chile.

El entrenador argentino tomó postura frente a esta situación y señaló: “Esteban se manifestó de esa manera, es su palabra y hay que respetarla. Después, si compartes o no su opinión, depende de cada uno. En lo personal, yo no la comparto. De millones de maneras puedo justificar por qué Colo Colo es el más grande de Chile”.

En la misma línea, el “Tano” aclaró que Pavez salió del once titular por razones “técnicas-tácticas. En el momento en qué tomé la decisión, le dije a Esteban que hay un compañero al cual yo veo mejor”.

Ortiz aborda su futuro en Colo Colo y su relación con Vidal

Entre otros temas que conversó con Los Tenores, Fernando Ortiz abordó su posible continuidad en la banca de Colo Colo para el 2026, dependiendo de si logra clasificar a una copa internacional. “Es algo que hablé con el presidente en su momento. Es un objetivo que tenemos que cumplir a corto plazo. Después habrá tiempo para ver hacia adelante, pero creo que la continuidad está continua”, indicó.

Además, el técnico albo habló sobre su relación con Arturo Vidal. “Arturo es un jugador muy emblemático a nivel nacional e internacional. Tengo mucho que aprender de lo que él me puede dar como jugador. Pero también soy un entrenador que dice las cosas de frente y Arturo tiene que entender que es un jugador más dentro del plantel”, sostuvo.

“La competencia es igualitaria, así que Arturo me tiene que demostrar día a día que quiere estar dentro del campo de juego, al igual que sus compañeros”, agregó Ortiz.

