¿Salomón Rodríguez se va de Colo Colo? Fernando Ortiz aborda la situación del delantero uruguayo

El DT albo explicó por qué el charrúa está fuera de las convocatorias.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, dialogó con Los Tenores este jueves y abordó el caso de Salomón Rodríguez, quien dejó de ser convocado por el técnico argentino y todo indica que no seguirá en el “Cacique”.

“Yo conversé con Salomón en el momento que consideré no citarlo, al no estar dentro de la idea de juego”, señaló el “Tano” sobre la situación que atraviesa el delantero uruguayo.

ADN

Según información de ADN Deportes, el charrúa se reunió con dirigentes de Blanco y Negro para que analicen la posibilidad de buscarle una salida de cara al 2026, ya que el jugador tiene contrato con el club hasta diciembre 2027.

Por su parte, Fernando Ortiz aseguró que no ha conversado con Salomón Rodríguez por la reunión que tuvo el futbolista con la dirigencia de Colo Colo, pero subrayó: “Cada uno es dueño de expresarse de la mejor manera. Si él lo hizo, tendrá sus motivos”.

“Yo sé que Salomón tiene contrato vigente. Cuando termine el campeonato, haremos el análisis para decidir qué jugadores continúan y quienes no”, sentenció el DT albo.

