;

Se mueve el mercado: aseguran que la UC entró a la pelea con Colo Colo y la U por este fichaje

Los tres grandes del fútbol chileno tendrían en carpeta al mismo jugador.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

A falta de tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025, el mercado de pases del fútbol chileno comenzó a moverse y uno de los nombres que ya genera revuelo es el del delantero argentino Juan Martín Lucero.

El atacante de 34 años, que pertenece al Fortaleza de Brasil, ha sido vinculado en los últimos días a su ex equipo, Colo Colo, y a Universidad de Chile. Sin embargo, un tercer club nacional también estaría interesado en los servicios del “Gato”.

Revisa también:

ADN

Según informó el periodista César Luis Merlo en el medio brasileño UOL, Universidad Católica se sumó a la pelea por el fichaje de Lucero de cara a la temporada 2026.

De acuerdo a lo detallado por el comunicador, los tres grandes del fútbol chileno se acercaron al entorno del delantero para conocer su situación actual en Fortaleza, cuadro que está al borde del descenso en el Brasileirao.

“La realidad es que los tres clubes están en una situación similar: se han acercado a Martín Lucero y averiguaron su situación. Hoy está en Fortaleza, y gran parte de su futuro dependerá de si el club desciende o no”, agregó Merlo, quien consignó que ninguno de los tres clubes ha presentado una oferta formal.

Lo cierto es que Juan Martín Lucero tiene altas probabilidades de dejar Fortaleza, especialmente si el club no logra mantener su categoría en el Brasileirao. Es más, la dirigencia del cuadro brasileño estaría dispuesta a negociar su salida en caso de descender, puesto que el atacante tiene uno de los salarios más altos del plantel.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad