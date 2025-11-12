Se mueve el mercado: aseguran que la UC entró a la pelea con Colo Colo y la U por este fichaje

A falta de tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025, el mercado de pases del fútbol chileno comenzó a moverse y uno de los nombres que ya genera revuelo es el del delantero argentino Juan Martín Lucero.

El atacante de 34 años, que pertenece al Fortaleza de Brasil, ha sido vinculado en los últimos días a su ex equipo, Colo Colo, y a Universidad de Chile. Sin embargo, un tercer club nacional también estaría interesado en los servicios del “Gato”.

Según informó el periodista César Luis Merlo en el medio brasileño UOL, Universidad Católica se sumó a la pelea por el fichaje de Lucero de cara a la temporada 2026.

De acuerdo a lo detallado por el comunicador, los tres grandes del fútbol chileno se acercaron al entorno del delantero para conocer su situación actual en Fortaleza, cuadro que está al borde del descenso en el Brasileirao.

“La realidad es que los tres clubes están en una situación similar: se han acercado a Martín Lucero y averiguaron su situación. Hoy está en Fortaleza, y gran parte de su futuro dependerá de si el club desciende o no”, agregó Merlo, quien consignó que ninguno de los tres clubes ha presentado una oferta formal.

Lo cierto es que Juan Martín Lucero tiene altas probabilidades de dejar Fortaleza, especialmente si el club no logra mantener su categoría en el Brasileirao. Es más, la dirigencia del cuadro brasileño estaría dispuesta a negociar su salida en caso de descender, puesto que el atacante tiene uno de los salarios más altos del plantel.