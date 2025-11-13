;

Descubren tendido eléctrico clandestino vinculado al hijo de un histórico de La Roja: PDI inició operativo

El procedimiento se realizó en el sector Lajarilla de Viña del Mar y contó con la participación de personal de Chilquinta.

Chilquinta, empresa dedicada a la distribución eléctrica con sede en Valparaíso, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo este jueves un operativo para cortar un tendido eléctrico clandestino que abastecía al centro vacacional El Avión, ubicado en el sector Lajarilla de Viña del Mar.

Según la información preliminar, el recinto pertenecería a Luis Miguel Margas, actual jugador de Santiago Wanderers e hijo del exseleccionado nacional Javier Margas, recordado entre otras cosas por su participación con La Roja en el Mundial de Francia 1998.

La jefa del Centro de Servicio Costa Valparaíso de Chilquinta, Carmen Gloria Orlandini, advirtió que la instalación irregular “involucra un alto riesgo, ya que estamos en una zona forestal, lo que podría provocar incendios”.

Orlandini también subrayó que este tipo de conexiones “afecta directamente la continuidad y la calidad de suministro de los clientes regulados”.

Respecto al responsable, precisó que “se trata de una persona que no es cliente de Chilquinta. Según los antecedentes que nosotros manejamos, se trata del señor Margas hijo”.

