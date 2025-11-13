CMF desestima sanciones contra Mosa por rechazo a estados financieros de Blanco y Negro / Diego Martin

Durante este año, Blanco y Negro ha tenido problemas en torno a la aprobación de los estados financieros del año pasado en torno a la sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo.

Uno de los principales problemas estaba en lo planteado por el “bloque Vial” en torno al contrato entre Blanco y Negro con la empresa DG Medios, donde se acusaba que los dineros percibidos para el desarrollo de conciertos en el Monumental se habían incluido erróneamente en las cuentas del año pasado.

Tras el rechazo en la segunda votación realizada en octubre, Aníbal Mosa corría riesgo de un posible fin anticipado a su presidencia.

Sin embargo, al momento de analizar un nuevo balance y estado financiero para consideración de los accionistas de la sociedad, la Comisión para el Mercado Financiero desestimó dicha situación.

“Habiendo este Servicio examinado los argumentos esgrimidos para fundamentar el rechazo al balance y los estados financieros, esta Comisión no cuenta con evidencia relativa a que las fundamentaciones entregadas para sostener el rechazo correspondan a argumentos diversos de los planteados a propósito de la junta de accionistas celebrada el 27 de junio de 2025″, argumentaron en la CMF a través de un oficio al que tuvo acceso ADN Deportes.

“Las fundamentaciones entregadas no configurarían la hipótesis contemplada en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin que fuere necesario someter un nuevo balance y estados financieros a consideración de los accionistas de la sociedad”, concluyeron, desestimando también castigos contra Aníbal Mosa.