El gran gesto de Deportes Limache con los hinchas de Unión Española de cara a la “final” por la permanencia en Quillota

Deportes Limache se alista para jugar una verdadera final ante Unión Española. Ambos elencos se verán las caras en Quillota por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un duelo clave por la permanencia en Primera División.

Hace pocos días, los “Cerveceros” sorprendieron a sus hinchas al poner a la venta entradas a solo 1.000 pesos. Sin embargo, los fanáticos locales no serán los únicos beneficiados, ya que durante esta jornada se anunció otra gran noticia para la parcialidad de los “Hispanos”.

César Villegas, presidente de Limache, confirmó que se habilitarán entradas para que los hinchas de Unión Española asistan al Estadio Lucio Fariña. La medida se enmarca en un llamado a disfrutar de un espectáculo familiar y dejar la violencia fuera de los estadios.

“No nos olvidemos que es un espectáculo deportivo, un partido de fútbol por lo que queremos que vaya la familia, los vecinos y los simpatizantes”, declaró el timonel del cuadro de la Región de Valparaíso.

“A la gente de Unión Española les tendremos su espacio porque nosotros cumplimos las reglas, ya que de igual forma como ustedes nos abrieron las puertas en Santa Laura, nosotros también les abriremos un sector en el estadio Lucio Fariña”, agregó Villegas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache y Unión Española?

El partido entre los “Cerveceros” y los “Hispanos” está programado para el próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.