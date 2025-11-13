;

El gran gesto de Deportes Limache con los hinchas de Unión Española de cara a la “final” por la permanencia en Quillota

El presidente del cuadro tomatero, César Villegas, anunció una importante noticia para los fanáticos hispanos con miras al crucial partido del Campeonato Nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Limache se alista para jugar una verdadera final ante Unión Española. Ambos elencos se verán las caras en Quillota por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un duelo clave por la permanencia en Primera División.

Hace pocos días, los “Cerveceros” sorprendieron a sus hinchas al poner a la venta entradas a solo 1.000 pesos. Sin embargo, los fanáticos locales no serán los únicos beneficiados, ya que durante esta jornada se anunció otra gran noticia para la parcialidad de los “Hispanos”.

Revisa también:

ADN

César Villegas, presidente de Limache, confirmó que se habilitarán entradas para que los hinchas de Unión Española asistan al Estadio Lucio Fariña. La medida se enmarca en un llamado a disfrutar de un espectáculo familiar y dejar la violencia fuera de los estadios.

“No nos olvidemos que es un espectáculo deportivo, un partido de fútbol por lo que queremos que vaya la familia, los vecinos y los simpatizantes”, declaró el timonel del cuadro de la Región de Valparaíso.

“A la gente de Unión Española les tendremos su espacio porque nosotros cumplimos las reglas, ya que de igual forma como ustedes nos abrieron las puertas en Santa Laura, nosotros también les abriremos un sector en el estadio Lucio Fariña”, agregó Villegas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache y Unión Española?

El partido entre los “Cerveceros” y los “Hispanos” está programado para el próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad