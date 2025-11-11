;

Club chileno sorprende a sus hinchas y lanza entradas a $1.000 para vital duelo: “¡Así es, leyeron bien!"

“Los necesitamos a todos apoyando al equipo en el estadio”, anunció Deportes Limache de cara a su crucial partido por la permanencia ante Unión Española.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Limache se prepara para jugar una verdadera final ante Unión Española. Ambos elencos se verán las caras en Quillota por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un partido decisivo por la permanencia en Primera División.

Actualmente, el equipo de Víctor Rivero ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla con 22 puntos, zafando del descenso a la Primera B. Sin embargo, los “Hispanos” están a solo un punto de distancia, por lo que quien se imponga en el próximo duelo tomará un importante respiro de cara a la recta final del torneo.

Revisa también:

ADN

Con el fin de hacer sentir su localía y motivar a sus hinchas, Deportes Limache sorprendió en redes sociales y anunció que lanzará una preventa de entradas a solo 1.000 pesos.

“¡Así es, leyeron bien! Para nuestro próximo partido de local frente a Unión Española los necesitamos a todos apoyando al equipo en el estadio”, escribió la institución.

Hasta ahora, el cuadro de la Región de Valparaíso no ha entregado más detalles sobre el proceso de la venta de los boletos. “Todos atentos, que próximamente compartiremos más información sobre esta preventa y la venta general”, añadieron.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache y Unión Española?

El partido entre los “Cerveceros” y los “Hispanos” está programado para el viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad