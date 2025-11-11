Club chileno sorprende a sus hinchas y lanza entradas a $1.000 para vital duelo: “¡Así es, leyeron bien!"

Deportes Limache se prepara para jugar una verdadera final ante Unión Española. Ambos elencos se verán las caras en Quillota por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un partido decisivo por la permanencia en Primera División.

Actualmente, el equipo de Víctor Rivero ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla con 22 puntos, zafando del descenso a la Primera B. Sin embargo, los “Hispanos” están a solo un punto de distancia, por lo que quien se imponga en el próximo duelo tomará un importante respiro de cara a la recta final del torneo.

Con el fin de hacer sentir su localía y motivar a sus hinchas, Deportes Limache sorprendió en redes sociales y anunció que lanzará una preventa de entradas a solo 1.000 pesos.

“¡Así es, leyeron bien! Para nuestro próximo partido de local frente a Unión Española los necesitamos a todos apoyando al equipo en el estadio”, escribió la institución.

Hasta ahora, el cuadro de la Región de Valparaíso no ha entregado más detalles sobre el proceso de la venta de los boletos. “Todos atentos, que próximamente compartiremos más información sobre esta preventa y la venta general”, añadieron.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache y Unión Española?

El partido entre los “Cerveceros” y los “Hispanos” está programado para el viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.