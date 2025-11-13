;

“Es una responsabilidad...”: el optimismo en La Roja de cara a los amistosos contra Rusia y Perú

El lateral Matías Sepúlveda valoró los trabajos del plantel nacional en Sochi.

Carlos Madariaga

Tras la práctica de este jueves en Sochi, el defensor y también volante de la selección chilena, Matías Sepúlveda, analizó los trabajos que han desarrollado esta semana para sus partidos contra Rusia y Perú.

“Son entrenamientos muy intensos, estamos preparándonos de buena manera iniciando este proceso con muchas ganas, esperando que salga todo bien”, aseguró el lateral de la U de Chile.

Aun cuando La Roja juega este encuentro fundamentalmente para aprovechar la fecha FIFA y sumar dinero para las arcas de la ANFP, Matías Sepúlveda valoró el hecho de ser parte de esta citación.

“Es una responsabilidad, estoy con mucha motivación. Es un privilegio estar en la selección. Se viene un proceso con jugadores con mucha calidad, con muchas ganas de aprender y conseguir cosas”, dijo, ya pensando en el choque contra Rusia, que ayer igualó con Perú.

“Alcanzamos a ver un poquito. Son dos equipos con los mejores jugadores de cada país, lo estamos analizando de buena manera en beneficio de nosotros. Rusia es una selección donde físicamente sus jugadores son potentes”, cerró Matías Sepúlveda en Sochi.

