Fernando Ortiz acusa “rebeldía” de jugador de Colo Colo y explica por qué lo cortó del plantel: “Tiene actitudes...”

En diálogo con Los Tenores, el entrenador de los albos se refirió al caso del joven delantero haitiano Manley Clerveaux y aclaró los motivos por los que fue apartado del primer equipo.

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, conversó este jueves con Los Tenores de ADN y, entre los distintos temas que abordó, se refirió a la situación que atraviesa el joven delantero haitiano Manley Clerveaux.

El atacante de 19 años debutó en la Primera División del fútbol chileno de la mano del entrenador argentino. Sin embargo, su nombre desapareció repentinamente de las convocatorias del primer equipo y también de la Sub 20.

Al respecto, Ortiz decidió poner fin a las dudas y explicó por qué el jugador fue apartado del plantel profesional. “A mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo”, declaró de entrada.

“Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa. Espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, entonces trabaje como un jugador profesional”, agregó el DT.

En esa línea, el estratega de Colo Colo puntualizó: “No es que vengo acá y hago fútbol, o me duele algo y no entreno. Ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. Entonces vamos poniendo los patitos caminando juntos, porque si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional”.

“No sé si indisciplina es la palabra, pero esos actos de rebeldía, en que yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… no, no, no. Haga su trabajo profesional y si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen", sentenció Fernando Ortiz.

