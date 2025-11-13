;

De revelación a decepción: los terribles números de Miguel Ramírez en 2025 con los que dejó a dos equipos en zona de descenso

“Cheito” pasó de meter a un recién ascendido en Copa Libertadores a dejar a dos equipos peleando el descenso a Primera B.

Javier Catalán

FOTO:MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIA UNO

FOTO:MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIA UNO / MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIA UNO

Miguel Ramírez acabó el 2024 como uno de los mejores entrenadores del fútbol chileno, alcanzando un tercer lugar en el Campeonato Nacional con Deportes Iquique, equipo recién ascendido.

Lamentablemente, su situación tuvo un vuelco total en 2025, siendo despedido del cuadro celeste por los malos resultados y dejando al club en zona de descenso, para luego recalar en Unión Española, donde corrió con la misma suerte.

Revisa también:

ADN

Los terribles números de “Cheito” Ramírez en 2025

Según datos de Transfermarkt, el entrenador de 55 años alcanzó a dirigir 15 partidos con Deportes Iquique, sumando apenas 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas entre Liga de Primera, Copa Chile, fase previa de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En las seis jornadas que alcanzó a disputar en el Campeonato Nacional, “Cheito” solo sumó un punto, ante Ñublense en la sexta fecha, recién a fines de abril. Fue esa misma semana cuando también cayó ante Caracas en el debut de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, derrota que le costó su puesto en el norte.

Tras eso, en junio, fue Unión Española quien lo llamó para hacerse cargo del equipo en reemplazo de José Luis “Coto” Sierra. Sin embargo, los números no mejoraron, y en 16 partidos ganó 4, empató 2 y perdió 10.

Con el cuadro de Independencia tardó cinco duelos en conseguir su primera victoria, ante Unión La Calera en la fecha 16 del Campeonato Nacional. De hecho, en su debut con los hispanos perdió ante Deportes Concepción en la fase de grupos de la Copa Chile, quedando eliminados de la competencia.

Su salida de los “panaderos” terminó por confirmarse en la reciente fecha 27 del torneo, tras caer 3-1 ante Colo Colo, dejando al equipo con 21 puntos en la penúltima ubicación y en zona de descenso a Primera B.

Finalmente, Miguel Ramírez cerrará el año con 31 partidos dirigidos entre Deportes Iquique y Unión Española, con un balance final de apenas 7 triunfos, 5 empates y 19 derrotas.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad