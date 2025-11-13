De revelación a decepción: los terribles números de Miguel Ramírez en 2025 con los que dejó a dos equipos en zona de descenso

Miguel Ramírez acabó el 2024 como uno de los mejores entrenadores del fútbol chileno, alcanzando un tercer lugar en el Campeonato Nacional con Deportes Iquique, equipo recién ascendido.

Lamentablemente, su situación tuvo un vuelco total en 2025, siendo despedido del cuadro celeste por los malos resultados y dejando al club en zona de descenso, para luego recalar en Unión Española, donde corrió con la misma suerte.

Los terribles números de “Cheito” Ramírez en 2025

Según datos de Transfermarkt, el entrenador de 55 años alcanzó a dirigir 15 partidos con Deportes Iquique, sumando apenas 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas entre Liga de Primera, Copa Chile, fase previa de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En las seis jornadas que alcanzó a disputar en el Campeonato Nacional, “Cheito” solo sumó un punto, ante Ñublense en la sexta fecha, recién a fines de abril. Fue esa misma semana cuando también cayó ante Caracas en el debut de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, derrota que le costó su puesto en el norte.

Tras eso, en junio, fue Unión Española quien lo llamó para hacerse cargo del equipo en reemplazo de José Luis “Coto” Sierra. Sin embargo, los números no mejoraron, y en 16 partidos ganó 4, empató 2 y perdió 10.

Con el cuadro de Independencia tardó cinco duelos en conseguir su primera victoria, ante Unión La Calera en la fecha 16 del Campeonato Nacional. De hecho, en su debut con los hispanos perdió ante Deportes Concepción en la fase de grupos de la Copa Chile, quedando eliminados de la competencia.

Su salida de los “panaderos” terminó por confirmarse en la reciente fecha 27 del torneo, tras caer 3-1 ante Colo Colo, dejando al equipo con 21 puntos en la penúltima ubicación y en zona de descenso a Primera B.

Finalmente, Miguel Ramírez cerrará el año con 31 partidos dirigidos entre Deportes Iquique y Unión Española, con un balance final de apenas 7 triunfos, 5 empates y 19 derrotas.