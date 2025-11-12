Colo Colo y Universidad Católica se “pelearán” el fichaje de un campeón con Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se consagró campeón del Campeonato Nacional 2025 con varias fechas de anticipación y se destacó como el mejor equipo del torneo, principalmente a nivel defensivo.

Esta gran campaña ha despertado el interés de otros clubes, que ya miran hacia el “Pirata” para reforzar sus planteles. En especial, dos de los grandes del fútbol chileno, que según información de ADN Deportes, se “pelearán” por uno de los bastiones de la zaga del “Barbón”.

Se trata de Colo Colo y Universidad Católica, que ya iniciaron gestiones para conocer la situación de Bruno Cabrera, defensor argentino que disputó 34 partidos esta temporada con Coquimbo y que, pese a ser central, anotó cuatro goles.

En el caso de los “cruzados”, el interés surge ante la posible partida de Daniel González, quien estaría evaluando un salto al extranjero, lo que dejaría a Daniel Garnero sin uno de sus pilares en defensa.

Por su parte, Colo Colo también busca con urgencia un zaguero central, considerando la reestructuración del plantel para la próxima temporada, que podría incluir las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia.

Con tres fechas aún por disputar en la Primera División, los clubes ya comienzan a moverse pensando en el 2026, y muchos de ellos han puesto sus ojos en el campeón y, especialmente, en Bruno Cabrera.