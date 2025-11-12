AUDIO. “Nos hemos vuelto resultadistas, tenemos que creer en el técnico que se contrata, sea Nicolás Córdova u otro”
En conversación con ADN Deportes, Reinaldo el “Choro” Navia entregó sus claves para volver a tener una selección chilena competitiva.
Reinaldo Navia y el nuevo proceso de La Roja
Sin participación en el Mundial por tercera edición consecutiva, Chile comienza un proceso de rejuvenecimiento en La Roja, con miras a clasificar al Mundial de 2030 y, entre medio, disputar la Copa América de 2028.
Actualmente, es Nicolás Córdova quien dirige a la selección chilena de manera interina, aunque dejará ese cargo para centrarse en el fútbol formativo una vez que termine la presente fecha FIFA de noviembre.
ADN Deportes contactó a Reinaldo Navia, medallista de bronce con La Roja en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, para conocer su opinión sobre lo que debe hacer el fútbol chileno para volver a tener una selección competitiva.
“Necesita trabajar más, darle más oportunidades a los jóvenes, trabajar bien en las divisiones menores de clubes y selección, tomar ya la decisión y contratar un técnico para que empiece este proceso, que va a ser largo, y darle continuidad”, dijo el “Choro”.
“Hemos fallado en eso, en la continuidad, en creer en algún proceso con un técnico. Nos hemos vuelto igual que varios países: resultadistas. Tenemos que creer en el técnico que se contrata, sea Nicolás Córdova o el que vayan a traer”, cerró.
Radicado hace años en México, el exdelantero de Santiago Wanderers, Ñublense y Santiago Morning volverá a Chile para disputar el “Rojo Histórico”, representando a los medallistas de Sídney en el amistoso contra los campeones de América de 2015.
