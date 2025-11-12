;

“Me da para pensar que fue algo premeditado”: hija de concejala de Villa Alegre desaparecida apunta a una familiar directa

Javiera Gallegos relató hechos que le parecen sospechosos y aseguró que el cambio de actitud de una prima “no tiene explicación lógica”.

A casi cinco meses de la desaparición de la concejala María Ignacia González en Villa Alegre, su hija Javiera Gallegos volvió a referirse al caso y apuntó a una prima de su madre.

Javiera la acusó de mostrar un comportamiento “extraño” y de haber entregado versiones contradictorias ante la policía.

En conversación con Mucho Gusto, Gallegos relató que la mujer, una de las últimas personas que vio a la concejala con vida, cambió abruptamente su actitud tras el hecho.

“Era alguien que venía semana por medio a la casa y de un día para otro desapareció, sigue haciendo su vida normal”, afirmó.

Según explicó, durante las primeras semanas posteriores a la desaparición “iba solo 10 minutos a vernos, a pesar de vivir a pocas cuadras”.

“Es curioso”

La joven contrastó esa actitud con la de otras cercanas a su madre: “En ese primer mes era muy común que amigas de mi mamá venían y estaban conmigo y mi hermana todo el día (...) Entonces, ¿cómo no me va a llamar la atención? Una persona que era cercana toma esta distancia de un día para otro. Es curioso”.

La hija de la concejala también reveló que la mujer habría hecho “declaraciones confusas” ante la policía y que, la noche del 15 de junio, llamó 18 veces al celular de su madre en menos de una hora.

“En todas las llamadas el teléfono de mi mamá sonaba apagado. Podría haber llamado a mi tío, que vive al lado, para corroborar que ella hubiese llegado bien. Me da para pensar que fue algo premeditado”, sostuvo.

