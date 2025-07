“Ella sentía que había gente que le tenía mala”: hija de concejala de Villa Alegre revela temores de su madre antes de su desaparición

Han pasado más de 26 días desde la desaparición de María Ignacia González Torres, concejala de Villa Alegre, y su hija, Javiera, habló en exclusiva con Radio ADN para expresar su frustración con la investigación.

Según Javiera, la reunión reciente con el Ministerio Público no resolvió sus inquietudes y dejó más dudas que certezas.

“La verdad, quedamos muy insatisfechas con la entrega de información. Nos encontramos con que anteriormente se nos había entregado información errónea. No hay absolutamente nada. Es súper desesperanzador ver cómo esta justicia funciona tan mal”, comentó Javiera, visiblemente afectada.

“Esto es vergonzoso”

Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aunque Javiera pudo ver el trayecto del vehículo de su madre, destacó que muchas de las cámaras en la comuna no están en funcionamiento.

“Hace unos días, me enteré que no todas las cámaras están operativas. Luego, a través de una funcionaria municipal, me envían el número de un caballero para que lo contacte, y la verdad no entiendo si esperan que yo haga el trabajo que le corresponde a la PDI. Esto es vergonzoso”, afirmó con firmeza.

Además, se reveló que, según Javiera, su madre había mostrado preocupación en los últimos meses sobre la posible intervención de su teléfono móvil.

Radio ADN Ampliar

“Ella sentía que había gente que le tenía mala”

“Ella venía pensando que su teléfono estaba intervenido. Estaba bajoneada por varias cosas, por cómo se estaban dando las cosas en su trabajo”, reveló a Radio ADN.

“Ella sentía que había gente que le tenía mala, que quería que su trabajo no se realizara. Lo sentía, y a mí nunca me dio un nombre de alguien en particular, pero sí lo sentía”, relató la hija.

“Lamento mucho no haberme tomado en serio esas preocupaciones. Una nunca va a pensar que alguien va a querer hacerle daño a una persona buena, y ahora es terrible ver que esto pueda haber pasado”, añadió Javiera.