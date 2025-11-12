;

El acuerdo que beneficia a Bomberos en pleno cambio climático y busca fortalecer su capacidad ante el aumento de incendios

El acuerdo refuerza la coordinación operativa, la revisión de grifos y la preparación ante una temporada marcada por emergencias más intensas.

Martín Neut

Acuerdo entre Bomberos y Aguas Andinas

Con la temporada de incendios a la vista y un escenario climático cada vez más extremo, Aguas Andinas y Bomberos de la región Metropolitana firmaron un acuerdo estratégico.

El anterior trato busca reforzar la coordinación operativa, mejorar la revisión de grifos y habilitar donaciones voluntarias desde la boleta del agua.

La iniciativa permitirá que más de dos millones de clientes puedan aportar directamente al financiamiento de los 24 cuerpos de Bomberos de la región, destinando esos recursos a capacitación, equipamiento y mantención.

Además, contempla la revisión de más de 24 mil grifos, el intercambio de información técnica y actividades conjuntas de prevención y educación.

“Refuerza una coordinación operativa”

El gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, advirtió que el cambio climático “llegó para quedarse” y que sus efectos ya se reflejan en “la disminución de aguas crudas y los eventos extremos”.

Por eso, dijo, el convenio “refuerza una coordinación operativa que mantenemos hace años”.

En tanto, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, destacó que este sistema permitirá que “el aporte que haga cada vecino llegue íntegramente a su compañía”, fortaleciendo el trabajo en terreno.

Chile enfrenta más de 15 años de megasequía y una frecuencia creciente de incendios, mientras los equipos de Bomberos RM atienden en promedio más de 100 llamados diarios, lo que refuerza la urgencia de contar con infraestructura hídrica confiable y bien mantenida.

