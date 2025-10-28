Presidente de la DC anuncia querella por desaparición de la concejala María Ignacia González de Villa Alegre

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), senador Francisco Huenchumilla, anunció que el partido se hará parte de la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, extraviada desde mediados de junio.

Tras reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el parlamentario informó que la colectividad presentará una querella para acompañar judicialmente a la familia.

“Vamos a querellarnos y hacernos parte en el proceso como Democracia Cristiana. Para eso vamos a consultar a un abogado y actuar procesalmente como corresponde”, indicó.

Huenchumilla explicó que los últimos antecedentes conocidos “no establecen que ella haya salido manejando su auto” y que “el último registro que se tiene de la concejala es su ingreso al domicilio; después no se sabe más nada”.

“ Tenemos el máximo interés”

El senador recalcó la preocupación del partido y llamó a reforzar las diligencias del Ministerio Público.

“Tenemos el máximo interés en que se usen todas las herramientas del Estado para encontrar a María Ignacia González, porque estas cosas no pueden suceder en democracia”, afirmó.

Además, aprovechó la instancia para solicitar información sobre la desaparición de Julia Chuñil, en la región de Los Ríos. “Me ha parecido importante colocarlo como punto de conversación con el fiscal para saber de primera fuente cuál es la situación”, señaló.