“Tuvimos la fortuna de hallar dos pequeños dientecitos”: paleontólogos chilenos identifican nuevas especies fósiles en Bahía Inglesa
En conversación con Tu Nuevo ADN, Martín Chávez explicó que un tiburón fósil, nombrado Pochitaserra patriciacanalae, combina un tributo científico con guiños a la cultura pop japonesa por el manga Chainsaw Man.
