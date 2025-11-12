En la edición de Los Tenores de este miércoles 12 de noviembre, nuestros panelistas siguieron en vivo el empate en el partido amistoso entre Rusia y Perú, próximos rivales de La Roja en esta fecha FIFA.

Francisco Mouat, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron las declaraciones de Edmundo Valladares en Colo Colo, quien se refirió a la nueva maqueta para la remodelación del Estadio Monumental y la polémica de Esteban Pavez.

Además, conversaron con Javier Naranjo, periodista chilena que vive en Rusia sobre el presente del fútbol en aquel país y supieron de duras sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras la fecha 27.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 12 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también se realizó una nueva versión del equipo de Manolo, cuya temática fue el cierre de campañas electorales.