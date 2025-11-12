;

VIDEOS. Con serios problemas en ambas porterías: Rusia y Perú igualaron en la antesala de sus duelos ante La Roja

Tanto Pedro Gallese como Matvey Safonov cometieron groseros errores en el empate disputado en San Petersburgo.

Javier Catalán

Foto: @labicolor

Foto: @labicolor

Este jueves, los próximos rivales de La Roja en esta fecha FIFA, Rusia y Perú, se enfrentaron en un partido amistoso disputado en San Petersburgo.

En el Gazprom Arena, y bajo un buen marco de público, euroasiáticos e incas igualaron 1-1 en un encuentro bastante parejo.

La apertura de la cuenta fue para los locales, que aprovecharon un grosero error del arquero peruano Pedro Gallese, quien perdió el balón en su propia área, dejándole el gol servido a Alexandr Golovin (18’).

Revisa también:

ADN

El empate de los sudamericanos tardó en llegar y fue sobre el final del partido cuando consiguieron romper la defensa rusa. El encargado de igualar las cifras fue Alex Valera (82’), quien recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que se coló en el arco de Matvey Safonov, quien pudo haber hecho algo más.

Ahora, tanto la selección rusa como la peruana deberán trasladarse hasta Sochi, donde se encuentra concentrada La Roja, para enfrentarse a ella. Primero, Chile jugará ante Rusia el sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas, y luego enfrentará a Perú el martes 18 de noviembre a las 14:00. Ambos duelos se disputarán en el Estadio Olímpico de Sochi.

