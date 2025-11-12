Este jueves, los próximos rivales de La Roja en esta fecha FIFA, Rusia y Perú, se enfrentaron en un partido amistoso disputado en San Petersburgo.

En el Gazprom Arena, y bajo un buen marco de público, euroasiáticos e incas igualaron 1-1 en un encuentro bastante parejo.

La apertura de la cuenta fue para los locales, que aprovecharon un grosero error del arquero peruano Pedro Gallese, quien perdió el balón en su propia área, dejándole el gol servido a Alexandr Golovin (18’).

🥶🇵🇪 Rusia le gana 1-0 a Perú, gracias a esta chambonada de Pedro Gallese.



Directo a los especiales especiales de TyC Sports. pic.twitter.com/m9pFGkpcgW — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) November 12, 2025

El empate de los sudamericanos tardó en llegar y fue sobre el final del partido cuando consiguieron romper la defensa rusa. El encargado de igualar las cifras fue Alex Valera (82’), quien recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que se coló en el arco de Matvey Safonov, quien pudo haber hecho algo más.

🚨 GOOOOOOOL de VALEGOL | Alex Valera 🇵🇪⚽️ le da el GOLAZO del empate a la selección peruana ante Rusia 🇷🇺.



El delantero de Universitario recibió el balón en el medio campo y remató, el arquero ruso del PSG no pudo detener el potente remate a los 81’.pic.twitter.com/hw94D6UGCK — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 12, 2025

Ahora, tanto la selección rusa como la peruana deberán trasladarse hasta Sochi, donde se encuentra concentrada La Roja, para enfrentarse a ella. Primero, Chile jugará ante Rusia el sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas, y luego enfrentará a Perú el martes 18 de noviembre a las 14:00. Ambos duelos se disputarán en el Estadio Olímpico de Sochi.