La silenciosa medida que adoptó Colo Colo con Esteban Pavez tras sus polémicos dichos sobre la UC / Agencia Uno

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se refirió a los polémicos dichos de Esteban Pavez, quien aseguró que Universidad Católica es la mejor institución de Chile, y reveló que hubo un diálogo interno con el volante del “Cacique”.

“Ha sido un año difícil en general para Colo Colo en lo futbolístico, pero creo que ha habido muchas críticas a Esteban, primero en lo futbolístico”, comenzó declarando en un punto de prensa realizado este miércoles en el Estadio Monumental.

“Son críticas que pueden ser válidas o no, pero creo que en la institución y en nuestro plantel obviamente han habido problemas y situaciones complejas. El rendimiento no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por Esteban Pavez", insistió.

Respecto a los dichos de Pavez, Valladares señaló que “nosotros hemos hablado con Esteban. Él es de casa, entiende lo que es la institución y nosotros entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande”.

Y agregó: “Es una institución que, por lo que representa históricamente para el pueblo chileno, por los logros que tiene, la cantidad de socios y mil razones más, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo Colo es la institución más grande del país y lo hablamos internamente con Esteban".