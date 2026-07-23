Gobierno anuncia veto para eliminar prohibición del anatocismo incluida en la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno presentará un veto supresivo para eliminar de la megarreforma la norma que prohíbe el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses o la capitalización de estos en determinadas operaciones financieras.

La decisión se da luego de que la disposición, incorporada durante la tramitación del proyecto por una indicación presentada por parlamentarios de oposición, generara alertas en el mundo privado y en organismos regulatorios como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Tras participar en el comité económico en La Moneda, Quiroz explicó ante la prensa que “hay un informe del Banco Central y otro de la Comisión para el Mercado Financiero y, basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo ”.

“Sube el costo del crédito”

Asimismo, el titular de Hacienda afirmó que “no conozco un experto versado en temas financieros” que respalde la prohibición del anatocismo y advirtió que mantener la norma podría tener efectos negativos sobre el sistema financiero