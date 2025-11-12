Colo Colo trabaja en una segunda maqueta para la remodelación del Monumental: esta es su capacidad

Este miércoles, se dieron a conocer novedades en torno al proyecto de remodelación del Estadio Monumental, cuyo anuncio se realizó hace varios meses y pretende modernizar por completo la infraestructura del recinto de Macul.

Fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien abordó los avances del proyecto y aseguró que, además de la maqueta presentada en abril, existe otro boceto con diferente capacidad.

“Existen dos maquetas, de las cuales se presentó una que ustedes pudieron apreciar en abril con una capacidad de 60 mil espectadores, y hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores”, indicó el dirigente en conferencia.

“Eso es lo que habrá que revisar en detalle respecto a cómo se puede avanzar. Pero para mí lo más destacable es que hay voluntad de todas las partes de avanzar y encontrar un punto común", agregó Valladares.

En esa línea, el presidente del CSD Colo Colo destacó la creación de una comisión para liderar el proyecto: “Tengo el honor de estar ahí, la semana pasada volvió a sesionar y en las próximas semanas nos vamos a seguir reuniendo”.

“La idea es poder hacer reuniones periódicamente y avanzar. Estamos tratando de que ojalá esto pueda concretarse. Lo importante es darle continuidad, más allá de la administración de turno que tenga Blanco y Negro. Esperamos prontamente tener algunas novedades, sentenció.