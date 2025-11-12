;

Colo Colo trabaja en una segunda maqueta para la remodelación del Monumental: esta es su capacidad

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, reveló que existe otro boceto para modernizar el recinto de Macul, con un aforo menor al que se había prometido.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Claudio Santana

Este miércoles, se dieron a conocer novedades en torno al proyecto de remodelación del Estadio Monumental, cuyo anuncio se realizó hace varios meses y pretende modernizar por completo la infraestructura del recinto de Macul.

Fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien abordó los avances del proyecto y aseguró que, además de la maqueta presentada en abril, existe otro boceto con diferente capacidad.

Revisa también:

ADN

“Existen dos maquetas, de las cuales se presentó una que ustedes pudieron apreciar en abril con una capacidad de 60 mil espectadores, y hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores”, indicó el dirigente en conferencia.

“Eso es lo que habrá que revisar en detalle respecto a cómo se puede avanzar. Pero para mí lo más destacable es que hay voluntad de todas las partes de avanzar y encontrar un punto común", agregó Valladares.

En esa línea, el presidente del CSD Colo Colo destacó la creación de una comisión para liderar el proyecto: “Tengo el honor de estar ahí, la semana pasada volvió a sesionar y en las próximas semanas nos vamos a seguir reuniendo”.

“La idea es poder hacer reuniones periódicamente y avanzar. Estamos tratando de que ojalá esto pueda concretarse. Lo importante es darle continuidad, más allá de la administración de turno que tenga Blanco y Negro. Esperamos prontamente tener algunas novedades, sentenció.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad