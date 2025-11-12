;

VIDEO. El grosero error de Pedro Gallese en amistoso entre Rusia y Perú: ambas selecciones jugarán contra Chile

El arquero y capitán de La Bicolor cometió un grosero error que significó el 1-0 para el combinado europeo.

Daniel Ramírez

Captura

Captura

Mientras el plantel de La Roja se prepara para enfrentar a Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre, rusos y peruanos disputaron un amistoso este miércoles en la ciudad de San Petersburgo.

La Bicolor saltó a la cancha con varios nombres nuevos, liderados por un histórico del plantel: Pedro Gallese. Sin embargo, el arquero y capitán de la selección peruana cometió un grosero error que significó el 1-0 para el combinado europeo.

Al minuto 18, el experimentado portero recibió un pase dentro del área, pero controló mal y el balón se le escapó de los pies. Esta equivocación de Gallese terminó en gol del delantero ruso Alexandr Golovin.

Vale recordar que Rusia jugará contra Chile este sábado 15 de noviembre, mientras que Perú se medirá con La Roja el próximo martes 18.

Revisa el error de Pedro Gallese ante Rusia

