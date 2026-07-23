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Decretan prisión preventiva para “El Panda” por homicidio frustrado de carabineros

Benjamín Aedo fue capturado en San Bernardo tras permanecer cinco días prófugo. Dos encubridores también quedaron privados de libertad por el ataque ocurrido en Lo Espejo.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Garantía respectivo decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Benjamín Aedo, conocido en el mundo delictual bajo el alias de “El Panda”. El sujeto fue imputado por los delitos de homicidio frustrado, tras disparar en contra de dos funcionarios de Carabineros durante un procedimiento efectuado el pasado viernes en la comuna de Lo Espejo.

En la misma audiencia, la justicia dictaminó la privación de libertad para dos sujetos en calidad de encubridores, quienes facilitaron la fuga del antisocial. A ellos se suma un tercer individuo, investigado por la misma causa, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado martes.

La captura por los techos

La caída de “El Panda” se concretó la jornada del miércoles, poniendo fin a cinco días en los que se mantuvo prófugo de la justicia. El individuo era buscado de manera intensiva por las policías tras el ataque armado contra la patrulla en el sector sur de la capital.

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Su captura se gestó en la comuna de San Bernardo, en medio de un operativo de alto riesgo liderado por efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Al percatarse de la presencia policial, el imputado intentó huir desplegando una temeraria fuga por los techos de las viviendas aledañas, acción que fue rápidamente frustrada por el cerco policial.

Nexos con el narcotráfico internacional

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Benjamín Aedo es catalogado como un sujeto de alta peligrosidad debido a sus nexos con el crimen organizado.

El imputado es identificado como un miembro activo de la banda narco liderada por el “Chicorte”, una organización criminal con amplio poder operativo en gran parte de la zona sur de Santiago. La estructura de esta agrupación ha estado bajo el radar de las autoridades internacionales, de hecho, el líder de la banda se encuentra actualmente detenido en España.

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