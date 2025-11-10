“Intento disfrutar, aprovechar y dar lo mejor de mí”: la expectativa de Javier Altamirano para los amistosos de La Roja en Rusia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, los seleccionados del medio local arribaron al Aeropuerto de Santiago para viajar a Rusia, donde se sumarán a los europeos para preparar los últimos dos partidos amistosos de La Roja en el año.

Antes de tomar el avión, uno de los integrantes del elenco nacional, Javier Altamirano, conversó con ADN Deportes.

“Feliz, obviamente. Todos los jugadores deseamos estar en esta posición (...) Con Rusia va a ser un partido complicado, espero hacerlo de la mejor manera si es que tengo la oportunidad”, aseguró el volante de la U de Chile, desestimando lo largo del viaje.

“Es lo de menos, son experiencias. Intento disfrutar nada más”, comentó Javier Altamirano, sin pensar demasiado en ser parte del recambio de La Roja con miras al Mundial 2030.

“Eso se va a ir viendo a medida que pase el tiempo, intento disfrutar lo que tengo, aprovechar y dar lo mejor de mí. Es mi presente el que me da esta oportunidad, pero voy paso a paso”, comentó el ex Huachipato.

También charló con ADN Deportes otro seleccionado nacional de la U de Chile, Matías Sepúlveda, que se mostró tranquilo para el viaje luego de haber sido parte de la remontada ante Deportes Limache.

“Todo bien. Ayer ganamos, que es lo importante. Nos vamos tranquilos y felices”, concluyó brevemente el hoy lateral izquierdo de los azules.