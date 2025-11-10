;

DT de Rusia comparó a La Roja con Perú en la previa de los amistosos de fecha FIFA: “El nivel es más o menos el mismo”

El entrenador también señaló que el frio no será un problema para las selecciones sudamericanas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NHAC NGUYEN

La Roja ya se encuentra rumbo a Rusia para disputar los partidos amistosos ante esa selección y Perú, en Sochi.

En una reciente conferencia de prensa, el entrenador del conjunto euroasiático, Valery Karpin, se refirió a los duelos frente a Chile y al cuadro inca, remarcando que no ve grandes diferencias entre ambos rivales.

“Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile”, señaló el DT.

ADN

Karpin también abordó la temperatura en su país, descartando que el frío sea una ventaja para ellos. “Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo (contra Perú), donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja en cuanto al clima. Y en Sochi (ante Chile) también hace 16 grados. Por eso celebramos los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”, explicó.

Además, dio un adelanto de la formación ante La Roja, señalando que el arquero frente a Chile no será Matvéi Safónov, guardameta suplente del Paris Saint-Germain, quien atajará contra Perú. En su lugar, lo hará Stanislav Agkatsev, del Krasnodar.

