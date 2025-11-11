“Yo no inventaría con otros técnicos y le daría la posibilidad a Córdova para que se quede en la selección adulta” / Pablo Vera Lisperguer

El exfutbolista nacional, Pablo Contreras, conversó con ADN Deportes este martes en el lanzamiento del evento “Rojo Histórico”, el partido amistoso que jugarán exfiguras de La Roja para conmemorar los 25 años de la obtención del bronce olímpico en Sídney 2000.

“Espero reencontrarme con amigos que no veo hace años, como David Pizarro e Iván Zamorano. Será un lindo momento, un día especial. Ojalá que la gente nos acompañe y que todos lo pasemos bien”, señaló Contreras sobre el amistoso que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en La Florida.

El otrora defensa central fue parte de una generación que logró el bronce olímpico, pero que se quedó fuera de dos Mundiales. Por lo mismo, aseguró: “El proceso nuestro fue un fracaso, porque no clasificamos al Mundial de Corea-Japón ni al de Alemania. Un fracaso tremendo”.

Además, el ex Colo Colo lamentó el último fracaso de Chile rumbo al Mundial 2026. “Era un poco más fácil la clasificación a ese Mundial. Creo que se le dio mucho tiempo al técnico que estaba al principio”, sostuvo.

Contreras apoya a Córdova

Pablo Contreras también habló sobre el actual trabajo de Nicolás Córdova en La Roja. “Nicolás no va a tomar un aire, lo conozco, he compartido mucho con él, es una persona trabajadora y me encanta su formato de trabajo. Lamentablemente, cuando no se dan los resultados, llegan las críticas. Pero él avisó desde un principio que este es un proceso de 8 años”, comentó.

En la misma línea, se mostró a favor de que el “Nico” siga en la banca de Chile. “Yo no inventaría con otros técnicos y le daría más espacio a Nicolás. Los chicos que trabajan con Nicolás, creen en él, así lo han manifestado. Le daría la posibilidad para que se quede en la selección adulta”, afirmó

Por último, Contreras se refirió a la irregular temporada 2025 de Colo Colo. “Ha sido un año turbulento y bien mezquino. Uno como fanático le exige resultados al club. Ojalá Colo Colo clasifique a una copa internacional, lo que sería un alivio en este mal año”, concluyó.