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Aclaran lo que pasará con la venta de entradas de A Perfect Circle en Chile: estos son los motivos

La banda liderada por Billy Howerdel se presentará el próximo 29 de noviembre en Chile.

Nicolás Lara Córdova

Aclaran lo que pasará con la venta de entradas de A Perfect Circle en Chile: estos son los motivos

Aclaran lo que pasará con la venta de entradas de A Perfect Circle en Chile: estos son los motivos / Juan Aguado

La banda liderada por Billy Howerdel se presentará el próximo 29 de noviembre en Chile.

A un día de que comenzara la venta de entradas para el show de A Perfect Circle en Chile, comenzaron a surgir dudas debido a la escasa información disponible.

Durante la noche de este martes 5 de mayo, la productora a cargo del evento, Transistor Gigs, emitió un comunicado explicando qué ocurrirá con la venta de entradas para el concierto del próximo 29 de noviembre en el estadio Santa Laura.

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“La fecha de venta de entradas para nuestro próximo concierto se pospone. Pronto les comunicaremos la nueva fecha y todos los detalles”, señalaron.

Hace algunas semanas, la misma productora organizó el festival Rockout en el estadio Santa Laura, evento que terminó con desmanes en las afueras del recinto.

El alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, lamentó los incidentes de esa ocasión, lo que podría ser uno de los motivos de la postergación en la venta de entradas para A Perfect Circle.

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